Найджел Уильямс-Госс пропустит 2–3 недели из‑за травмы икроножной мышцы

Ключевой защитник «Жальгириса» выбыл на несколько недель.

«Жальгирис» останется без разыгрывающего Найджела Уильямс‑Госса на ближайшие 2–3 недели. 31-летний баскетболист получил травму в матче Евролиги против «Црвены Звезды» , из-за чего провел на площадке всего 4 минуты 25 секунд.

До повреждения Уильямс‑Госс был одним из ключевых игроков литовской команды. В 13 матчах Евролиги он демонстрировал следующие показатели: в среднем 12,9 очка, 2,5 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата за игру.

После 21-го тура «Жальгирис» занимает 9‑е место в турнирной таблице Евролиги с результатом 12 побед и 9 поражений.