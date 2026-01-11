«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации
Деннис Шредер отреагировал на решения НБА о трехмачтовой дисквалификации.
НБА дисквалифицировала защитника «Сакраменто» Денниса Шредера на три матча за попытку ударить звезду «Лейкерс» Луку Дончича. Конфликт произошел после игры 28 декабря в туннеле домашней арены «озерников» через 40 минут после финальной сирены.
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о дисквалификации Шредера в своих соцсетях. Немецкий баскетболист отреагировал на новость саркастическим комментарием.
«Попытка 👀🤣», – написал разыгрывающий «Кингз» в ответах к посту.
По информации журналиста Бобби Маркса, помимо дисквалификации, игрок также лишится зарплаты за время пропуска игр – около 290 000 долларов (сумма за три матча).
