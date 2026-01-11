«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации

Деннис Шредер отреагировал на решения НБА о трехмачтовой дисквалификации.

НБА дисквалифицировала защитника «Сакраменто » Денниса Шредера на три матча за попытку ударить звезду «Лейкерс » Луку Дончича . Конфликт произошел после игры 28 декабря в туннеле домашней арены «озерников» через 40 минут после финальной сирены.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о дисквалификации Шредера в своих соцсетях. Немецкий баскетболист отреагировал на новость саркастическим комментарием.

«Попытка 👀🤣», – написал разыгрывающий «Кингз» в ответах к посту.

По информации журналиста Бобби Маркса, помимо дисквалификации, игрок также лишится зарплаты за время пропуска игр – около 290 000 долларов (сумма за три матча).