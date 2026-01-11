Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Мы играли 30 минут, а затем перестали. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей»

Тренер «Зенита» упрекнул команду в потере концентрации в матче с «Автодором».

«Зенит » в гостях переиграл саратовский «Автодор » со счетом 75:62, но главный тренер команды Александер Секулич остался недоволен завершением матча.

«Очевидно, мы приехали сюда, чтобы победить. Мы должны доказывать на площадке, что мы лучшая команда. Мы играли 30 минут, а затем перестали играть. Мы потеряли концентрацию и позволили сопернику отыграться, хотя у нас было преимущество более чем в 30 очков.

Мы просто перестали играть, перестали быть агрессивными в нападении, делали слишком много передач, потеряли концентрацию. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей», – сказал Секулич в интервью после игры.