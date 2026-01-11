Алексей Карванен: «Егор Дёмин – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс»

Агент Дёмина: Егор – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс».

Агент Егора Дёмина Алексей Карванен в интервью «Спорт‑Экспресс» поделился впечатлениями от дебютного сезона 19-летнего разыгрывающего в «Бруклине ».

- Как вы в целом оцениваете его старт в НБА?

– Изначально мы рассчитывали, что его статистика в первом сезоне НБА будет выше, чем в NCAA. Так и получается. Поэтому точно бы оценил на четверку как минимум. Егор – очень умный игрок, не в его натуре кому-то что-то доказывать до момента, пока он не начнет комфортно чувствовать себя в своей роли. Поэтому с самого начала никто не ожидал чего-то сверхъестественного. Самым важным для него было понять и освоиться в новой лиге, понять, какое будет доверие от тренерского штаба.

- В быту ему не тяжело одному?

– Слушайте, на самом деле эта полоса хороших матчей связана в том числе с приездом мамы. Мы на это сильно рассчитывали. Наталья сейчас там, и он для нее все эти героические вещи исполняет. Самое интересное, что еще во время матча с «Орландо» она была уверена, что Егор сделает что-то фантастическое и не даст игре просто так закончиться. Она об этом написала до того, как все произошло. Она как мама чувствовала, что он выдаст перформанс. И, понятное дело, пельмени, блинчики, борщи ему готовит. Это важный фактор.

- А в команде с кем-то дружит из партнеров? Или там такое особо не распространено?

– Пока, я так понял, у него достаточно ровные отношения со всеми ребятами. Не знаю, чтобы он с кем-то особенно сдружился. Там есть группа заслуженных людей, которые имеют свой вес. Вы наверняка видели, как Егор говорил про то, сколько у них вице-капитанов. Поначалу ему нужно было заработать авторитет, чтобы ребята поняли, в какой системе координат он действует. Думаю, это ему удалось.

- Егор – один из лучших новичков сезона. Принять участие в звездном уик-энде – это задача? Или как будет, так будет?

– Да, это задача. Прежде всего для менеджмента «Бруклина». Клубу важно, чтобы он туда попал, чтобы они оправдали свой высокий пик. Потому что по игре все и так понятно. Это один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс». Знаем, что Шон Маркс очень доволен развитием Егора, его прогрессом в НБА , – поделился Карванен.