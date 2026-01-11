  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»

Главный тренер МБА-МАИ дал комментарий по ситуации с Даниилом Касаткиным.

Главный тренер МБА‑МАИ Василий Карасев прокомментировал ситуацию с возвращением защитника Даниила Касаткина в состав московской команды.

«Мы пока не общались с Даниилом. Понятно, что ему нужно время, чтобы прийти в себя, пообщаться с близкими. Как только он будет готов – мы созвонимся», – заявил Карасев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

На вопрос о том, сколько времени потребуется Касаткину, чтобы влиться в состав, тренер не смог дать конкретного ответа.

«Сложно сказать. Есть же много случаев, когда люди пропускают по году из-за тяжелых травм и возвращаются в строй. К тому же Даня – первый-второй номер, давно в нашей системе. Ему должно быть полегче», – отметил 54-летний специалист.

Касаткин освобожден из тюрьмы во Франции. Баскетболист уже вернулся в Москву

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
