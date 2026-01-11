  • Спортс
Андрей Ватутин о несостоявшемся контракте ЦСКА с Дюрэнтом: «Большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские»

Ватутин разъяснил ситуацию с возможным переходом Дюрэнта в ЦСКА в 2011 году.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подробно прокомментировал историю о потенциальном подписании контракта с Кевином Дюрэнтом во время локаута НБА в 2011 году.

«После нашего с Федором Смоловым подкаста меня очень много спрашивают про подробности возможного прихода Кевина Дюрэнта в ЦСКА в 2011 году. В рамках беседы не было возможности разобрать ситуацию детально, попробую удовлетворить возникший интерес.

История с Дюрэнтом – в принципе не про деньги, а про суть построения команды «вдолгую», на целый сезон. По-прежнему убежден, что ставить задачу выйти в «Финал четырех» и выиграть Кубок, и при этом брать звезд подобного масштаба на непрогнозируемый срок, причем преимущественно в целях пиара, рекламы и продаж – несочетаемые вещи.

Напомню, что тогда, в период локаута, ни один серьезный европейский топ-клуб не пошел на подобные соблазны. Что касается сумм возможного гонорара Кевина, то здесь большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские.

На сезон-2011/12 контракт Кевина с «Тандер» стоил 15 миллионов долларов, что в месячной пропорции или, как принято сейчас говорить, «приземлении» на месяц, и запрашивалось с европейских клубов. Но, повторю, первопричина отказа не деньги, а построение команды в расчете на конкретный результат.

В возможном контракте сразу и совершенно однозначно оговаривалось: сезон НБА возобновляется – Дюрэнт уезжает. С Кириленко было иначе. Мы не играли в рулетку, а работали по своему плану», – отметил Ватутин.

«Думают: вот дурак-то в ЦСКА работал». Как отказаться от Дюрэнта и НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Спортс
