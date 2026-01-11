Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов»

Евгений Пашутин подвел итоги победы «Бетсити Пармы» над МБА‑МАИ (83:72).

Пермская «Бетсити Парма » на выезде взяла верх над московской МБА‑МАИ со счетом 83:72. После матча главный тренер пермяков Евгений Пашутин проанализировал ход встречи и выделил ключевые моменты игры.

«МБА-МАИ – отличная команда с большим количеством звезд, в 1-й четверти москвичи набрали 25 очков, отлично атаковали, но мы сделали правильные выводы, во 2-й пропустили лишь 5.

Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов – разве что, не справились с Савковым , который набрал 21 очко. Как я считаю, абсолютно заслуженно победили.

Конечно, нельзя так рано расслабляться, в заключительной четверти мы перестали должным образом защищаться, допустили много невынужденных ошибок, стали терять концентрацию и позволили хозяевам сократить отставание, над этим будем работать, уже сказал ребятам, что так рано выключаться нельзя. В остальном – провели хороший матч», – заявил Пашутин.

Следующий матч «Парма» проведет 17 января дома против одного из лидеров Лиги ВТБ – ЦСКА.