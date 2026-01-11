  • Спортс
  • Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»

Журналист SI оценил шансы «Бостона» на титул при условии возвращения Тейтума.

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс оценил перспективы «Бостон» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

«Послушайте, если вы – «Селтикс», то должны верить в одно: как только Джейсон Тейтум вернется на площадку, команда окажется в положении, позволяющем бороться за титул. А все признаки и полученная мной информация указывают, что он приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале-марте.

Если Тейтум вернется, «Бостон» должен взглянуть на свой состав и сказать: «Вероятно, нам не хватает лишь одного крупного центрового, чтобы побороться за чемпионство в Восточной конференции».

При этом клуб проделал потрясающую работу, комбинируя игроков передней линии. Неэмиаш Кета, который за всю карьеру до этого сезона выходил в стартовом составе всего шесть раз, стал для команды настоящим «рим-протектором» – он проводит на площадке примерно 20–25 минут за игру», – сказал Мэнникс в эфире NBA on NBC.

«Селтикс» проявляют интерес к Ивице Зубацу и Роберту Уильямсу (Мэнникс)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA on NBC
logoДжейсон Тейтум
logoБостон
logoНеэмиаш Кета
logoНБА
травмы
