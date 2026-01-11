Митч Джонсон похвалил Вембаньяму после победы над «Бостоном»: «В самые важные моменты он показал свою лучшую игру»

Тренер «Сан-Антонио» похвалил Вембаньяму за ключевую роль в победе над «Селтикс».

«Сан‑Антонио» одержал выездную победу над «Бостоном» со счетом 100:95. После матча главный тренер «Сперс» Митч Джонсон особо отметил вклад центрового Виктора Вембаньямы , чья игра во 2-й половине встречи во многом определила исход встречи.

«Да, мне кажется, когда он держит ситуацию под контролем, с мячом в руках он невероятно динамичен. Он может задавать темп игры, умеет уходить от двойной опеки и влиять на исход матча в концовке.

Иногда он старается сразу взять все в свои руки. Для него это постоянная возможность расти, и, очевидно, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру.

В 4-й четверти игра стала немного хаотичной… было видно, что силы на исходе. Возможно, нам стоило взять тайм‑аут, чтобы взять ситуацию под контроль, но в таких ситуациях игроки должны пройти через это сами», – отметил Джонсон.

Вембаньяма стал автором ключевого попадания в матче с «Бостоном»