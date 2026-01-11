  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»
Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»

«Локо» уступил «Енисею» в первом матче под руководством нового тренера.

«Локомотив‑Кубань» уступил красноярскому «Енисею» (78:86) в первом матче под руководством нового главного тренера Томислава Томовича. После игры сербский специалист разобрал главные причины неудачи.

«Еще перед игрой я сказал команде, что ключевым фактором в этом матче станет подбор на чужом щите. Мы с этим не справились, и это стало одной из главных причин поражения. Мы знали, что у «Енисея» сильные большие игроки, но не смогли им противостоять. У соперника 19 подборов на нашем щите и много очков второго шанса – в таких играх они играют ключевую роль.

Нужно понимать, что наша команда находится в переходном периоде: сменился тренер, меняются роли игроков внутри коллектива. Мы будем работать и постепенно улучшаться, а «Енисей» сегодня заслужил победу.

У нас было всего две тренировки, в которых мы могли работать в полный контакт, тяжелая дорога до Красноярска – мы только в начале нашего пути», – заявил Томович.

Следующий матч «Локомотив‑Кубань» проведет 18 января дома против «Зенита».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
Томислав Томович
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
