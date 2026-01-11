9

В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав

Тренер «Кливленда» пока не возвращает Де′Андре Хантера в стартовую пятерку.

«Кливленд» приобрел Де’Андре Хантера в прошлом сезоне в надежде закрыть проблему на позиции легкого форварда. Однако игрок пока не закрепился в стартовой пятерке – лучшие матчи он проводил, выходя со скамейки запасных. В стартовом составе он не появлялся с 14 декабря, даже после травмы Дина Уэйда.

По информации журналиста Итана Сэндса, в «Кавальерс» озадачены тем, что 28-летний баскетболист не вписывается в стартовый состав даже при травмах других игроков своей позиции. А тот факт, что главный тренер команды Кенни Эткинсон не стал переводить Хантера в стартовую пятерку, расценили как сигнал: его роль запасного, возможно, станет постоянной.

В текущем сезоне Де′Андре Хантер сыграл 35 матчей (23 в «старте») и в среднем набирает 14,3 очка, 4,5 подбора и 2,1 передачи за 27 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
logoКливленд
logoДе′Андре Хантер
logoКенни Эткинсон
logoДин Уэйд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де′Андре Хантер дважды толкнул Руди Гобера, который чуть не уронил его на паркет
9 января, 08:17Видео
Макс Струс пропустит еще минимум месяц
7 января, 10:55
Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек
6 января, 08:22
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59