В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав

Тренер «Кливленда» пока не возвращает Де′Андре Хантера в стартовую пятерку.

«Кливленд » приобрел Де’Андре Хантера в прошлом сезоне в надежде закрыть проблему на позиции легкого форварда. Однако игрок пока не закрепился в стартовой пятерке – лучшие матчи он проводил, выходя со скамейки запасных. В стартовом составе он не появлялся с 14 декабря, даже после травмы Дина Уэйда .

По информации журналиста Итана Сэндса, в «Кавальерс» озадачены тем, что 28-летний баскетболист не вписывается в стартовый состав даже при травмах других игроков своей позиции. А тот факт, что главный тренер команды Кенни Эткинсон не стал переводить Хантера в стартовую пятерку, расценили как сигнал: его роль запасного, возможно, станет постоянной.

В текущем сезоне Де′Андре Хантер сыграл 35 матчей (23 в «старте») и в среднем набирает 14,3 очка, 4,5 подбора и 2,1 передачи за 27 минут на площадке.