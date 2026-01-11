«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена

Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена: Я буквально расплакался.

Разыгрывающий Трэй Янг описал свои эмоции перед тем, как стало известно об его обмене из «Атланты» в «Вашингтон ». Новость о сделке распространилась прямо во время матча «Хоукс» против «Пеликанс».

«Меня накрыло, когда я ехал на арену в Атланте. Из разговоров с агентом я понимал, что обмен произойдет сегодня вечером или в течение дня. Я буквально расплакался по дороге, просто зная, что это, наверное, моя последняя поездка, потому что «Хоукс» все равно уезжали на Западное побережье.

Это был единственный раз, когда я плакал на протяжении всей этой истории – в той поездке на арену. Только тогда эмоции были по-настоящему сильными. Просто от осознания, что это последний раз, когда я еду туда. Вот почему я вышел и поучаствовал в разминке. Наверное, никто не ожидал меня там увидеть. Я не был на утренней тренировке. Так что я вышел, и это был мой способ сказать, что все к концу, и я с этим смирился.

Было грустно, потому что, конечно, когда меня выбрали на драфте, я не планировал когда-либо уходить. В Оклахоме, откуда я родом, ты учишься сохранять верность. И я всегда хотел остаться в «Атланте», – рассказал разыгрывающий.

Янг провел первые семь с половиной лет своей карьеры в «Хоукс», набирая в среднем 25,2 очка, 3,5 подбора и 9,8 передачи в 493 матчах регулярного чемпионата. За это время он 4 раза попадал на Матч всех звезд и довел команду до финала Востока в 2021 году.