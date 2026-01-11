Егор Дёмин о попытке забить сверху через Брука Лопеса: «Было страшно, он очень большой. Но когда-нибудь я должен был начать это делать»
Егор Дёмин рассказал о неудавшемся супер-данке.
Разыгрывающий «Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о попытке забить сверху через центрового «Клипперс» Брука Лопеса в пятничном матче с калифорнийцами.
«Было страшно. Он же здоровяк. Реально очень крупный.
Но когда-нибудь я должен был начать это делать. И чем быстрее, тем лучше», – произнес 19-летний россиянин.
По итогам встречи на счету 8-го номера драфта-2025 лучшие в команде 19 очков. «Нетс» уступили «Клипперс» со счетом 105:121.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
