Егор Дёмин о попытке забить сверху через Брука Лопеса: «Было страшно, он очень большой. Но когда-нибудь я должен был начать это делать»

Егор Дёмин рассказал о неудавшемся супер-данке.

Разыгрывающий «Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о попытке забить сверху через центрового «Клипперс» Брука Лопеса в пятничном матче с калифорнийцами.

«Было страшно. Он же здоровяк. Реально очень крупный.

Но когда-нибудь я должен был начать это делать. И чем быстрее, тем лучше», – произнес 19-летний россиянин.

По итогам встречи на счету 8-го номера драфта-2025 лучшие в команде 19 очков. «Нетс» уступили «Клипперс» со счетом 105:121.

