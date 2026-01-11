  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин о попытке забить сверху через Брука Лопеса: «Было страшно, он очень большой. Но когда-нибудь я должен был начать это делать»
5

Егор Дёмин о попытке забить сверху через Брука Лопеса: «Было страшно, он очень большой. Но когда-нибудь я должен был начать это делать»

Егор Дёмин рассказал о неудавшемся супер-данке.

Разыгрывающий «Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о попытке забить сверху через центрового «Клипперс» Брука Лопеса в пятничном матче с калифорнийцами.

«Было страшно. Он же здоровяк. Реально очень крупный.

Но когда-нибудь я должен был начать это делать. И чем быстрее, тем лучше», – произнес 19-летний россиянин.

По итогам встречи на счету 8-го номера драфта-2025 лучшие в команде 19 очков. «Нетс» уступили «Клипперс» со счетом 105:121.

Дёмин чуть не отправил на пенсию Брука Лопеса данком

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
logoЕгор Дёмин
logoБрук Лопес
logoБруклин
logoКлипперс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин делал уроки под матчи Джеймса Хардена: «Слежу за его игрой с детства»
11 января, 04:29Фото
Егор Дёмин: «Сняли костюм с витрины, точно тот, который мы себе представляли, в нем я был на драфте»
10 января, 17:17Видео
Дёмин чуть не отправил на пенсию Брука Лопеса данком
10 января, 14:10
Егор Дёмин попытался забить постер-данк через Брука Лопеса
10 января, 05:03Видео
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59