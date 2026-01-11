Суин Кэш о Руди Гобере: «Игроки не любят его, потому что у него лицо просит кулака»

Кэш о Гобере: Игроки не любят его, потому что у него лицо просит кулака.

Экс-звезда женской НБА Суин Кэш в ходе обсуждения центрового «Миннесоты» Руди Гобера частично объяснила, почему француза недолюбливают игроки лиги.

«Я помню, как разговаривала с одним игроком и спросила: «Что не так с Руди? Почему его никто не любит?» И он буквально ответил: «У него лицо просит кулака», – поведала Кэш.

Гобер имеет сомнительную репутацию в лиге, несмотря на свои 4 награды «Лучшему защищающемуся». В текущем сезоне его средние показатели составляют 11,3 очка, 11,3 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за 38 матчей.