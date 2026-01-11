«Селтикс» показали трибьют в честь Люка Корнета
В Бостоне отдали должное Люку Корнету.
«Селтикс» в день матча со «Сперс» показали трибьют-видео в честь центрового Люка Корнета, который впервые сыграл в Бостоне после ухода из команды прошлым летом.
Корнет представлял «Бостон» с 2022 по 2025 год, а в межсезонье-2025 согласился на 4-летний контракт с «Сан-Антонио» на 41 миллион долларов. В 2024-м «большой» стал чемпионом НБА вместе с «Селтикс».
«Сперс» победили со счетом 100:95, Корнет набрал 5 очков и 7 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джареда Вайсса
