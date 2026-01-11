Кендрик Перкинс: «Ламело кричал про главного тренера своей команды «К черту этого мазафакера» после матча»

Кендрик Перкинс описал атмосферу в раздевалке «Хорнетс».

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс описал тревожную динамику отношений между Ламело Боллом и главным тренером «Шарлотт» Чарльзом Ли.

«Хорнетс» придется принять решение. Либо менять Ламело, либо увольнять тренера. Эти двое не ладят друг с другом. Они не сработались, и тренер чувствует, что Ламело – не его человек.

Мы говорим о баскетболисте, который является лицом организации, игроке, который привлекает зрителей, продает кроссовки. И вы переводите его на скамейку запасных? Мои источники говорят, что после матча Ламело крикнул в туннеле: «К черту этого мазафакера!» в адрес тренера. Они вообще не на одной волне», – констатировал бывший игрок НБА.