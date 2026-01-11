  • Спортс
«Шарлотт» одержал самую крупную гостевую победу в клубной истории – «+55» в Солт-Лейк-Сити в матче с «Ютой»

«Шарлотт» прихлопнул «Юту» с клубным рекордом.

«Хорнетс» в субботу крупно обыграли «Джаз» на площадке соперника – 150:95 («+55»).

«Шарлотт» одержал самую крупную гостевую победу в клубной истории. Также это второй результат для команды за время выступления в НБА после победы над «Мемфисом» с разницей в 61 очко (2018 год).

«Хорнетс» выиграли стартовую четверть со счетом 45:14, а к большому перерыву вели 38 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
