Грант Уильямс дебютировал в сезоне, пропустив более года из-за травмы

Грант Уильямс вернулся на паркет НБА.

Форвард «Шарлотт » Грант Уильямс провел свой первый матч с ноября 2024 года, когда он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В сегодняшней разгромной победе над «Ютой» (150:95) Уильямс провел на паркете 14 минут и набрал 9 очков (3 из 10 с игры, 3 из 10 из-за дуги) и 8 подборов.

За 2 года в «Хорнетс» 27-летний баскетболист провел всего 45 матчей, набирая 12,6 очка, 5,1 подбора и 2,9 передачи в среднем.