Вембаньяма стал автором ключевого попадания в матче с «Бостоном»
Вембаньяма отличился решающим броском .
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма стал автором ключевого броска в Бостоне.
Француз забросил при «+2» за 19,1 секунды до сирены, после чего «Сан-Антонио» довел игру до победы (100:95).
На счету вышедшего со скамейки Вембаньямы 21 очко, 6 подборов и 3 блок-шота за 26 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
