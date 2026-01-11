Вембаньяма стал автором ключевого попадания в матче с «Бостоном»

Вембаньяма отличился решающим броском .

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма стал автором ключевого броска в Бостоне.

Француз забросил при «+2» за 19,1 секунды до сирены, после чего «Сан-Антонио» довел игру до победы (100:95).

На счету вышедшего со скамейки Вембаньямы 21 очко, 6 подборов и 3 блок-шота за 26 минут.