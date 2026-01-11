«Селтикс» проявляют интерес к Ивице Зубацу и Роберту Уильямсу (Мэнникс)

«Бостон» намерен усилить позицию пятого номера.

Обозреватель Крис Мэнникс назвал имена центровых, которые могут оказаться в «Бостоне » перед дедлайном.

«Бостонская команда находится в одном «большом» от того, чтобы по-настоящему включиться в борьбу и на что-то претендовать.

Два центровых, на которых я обращаю внимание, и которых, насколько могу судить, рассматривают и обсуждают внутри самих «Селтикс» – это Ивица Зубац и Роберт Уильямс , «Тайм Лорд», который ранее уже играл за команду», – сказал Мэнникс в эфире NBA on NBC.