1

«Клипперс» отыгрались с «-19», «Детройт» допустил 12 потерь в четвертой четверти

«Клипперс» обыграли «Пистонс», отыгравшись с «-19».

По ходу первой половины матча против «Детройта» «Клипперс» уступали 19 очков. Команды ушли на перерыв при счете 41:55 в пользу «Пистонс».

В четвертой четверти разрыв достигал 14 очков, однако «Клипперс» удалось вернуться в игру и одержать итоговую победу благодаря 12 потерям соперника.

Звездный форвард «парусников» Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча с 26 очками (8 из 13 с игры). Форвард Джон Коллинз добавил 26 очков.

«Пистонс» играли без Кейда Каннингема (запястье), Айзейи Стюарта (болезнь), Тобайаса Харриса (бедро) и Джейлена Дюрена (голеностоп). Таким образом, в составе «Детройта» не было трех лучших бомбардиров, трех из четырех лучших подбирающих и трех лучших блокирующих. Самым результативным игроком «Пистонс» в матче стал Данкан Робинсон с 20 очками.

«Клипперс» выиграли 9-й из последних 11 матчей – 98:92.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКлипперс
logoДжон Коллинз
logoКавай Ленард
logoДетройт
logoНБА
logoТобайас Харрис
logoДжейлен Дюрен
logoДанкан Робинсон
logoАйзейя Стюарт
logoКейд Каннингем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Селтикс» проявляют интерес к Ивице Зубацу и Роберту Уильямсу (Мэнникс)
11 января, 05:59
Егор Дёмин делал уроки под матчи Джеймса Хардена: «Слежу за его игрой с детства»
11 января, 04:29Фото
Дёмин чуть не отправил на пенсию Брука Лопеса данком
10 января, 14:10
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59