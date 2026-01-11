«Клипперс» отыгрались с «-19», «Детройт» допустил 12 потерь в четвертой четверти

«Клипперс» обыграли «Пистонс», отыгравшись с «-19».

По ходу первой половины матча против «Детройта» «Клипперс» уступали 19 очков. Команды ушли на перерыв при счете 41:55 в пользу «Пистонс».

В четвертой четверти разрыв достигал 14 очков, однако «Клипперс» удалось вернуться в игру и одержать итоговую победу благодаря 12 потерям соперника.

Звездный форвард «парусников» Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча с 26 очками (8 из 13 с игры). Форвард Джон Коллинз добавил 26 очков.

«Пистонс» играли без Кейда Каннингема (запястье), Айзейи Стюарта (болезнь), Тобайаса Харриса (бедро) и Джейлена Дюрена (голеностоп). Таким образом, в составе «Детройта » не было трех лучших бомбардиров, трех из четырех лучших подбирающих и трех лучших блокирующих. Самым результативным игроком «Пистонс» в матче стал Данкан Робинсон с 20 очками.

«Клипперс» выиграли 9-й из последних 11 матчей – 98:92.