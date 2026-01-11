8

Джейлен Браун раскритиковал судей после поражения от «Сперс»: «Назначьте мне штраф»

Джейлен Браун раскритиковал судей.

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун критически отозвался о судействе после матча со «Сперс» (95:100), в котором не исполнил ни одного штрафного.

«Бостон» суммарно получил право на 4 штрафных, баскетболисты «Сан-Антонио» 20 раз подходили к линии.

«Я готов принять штраф. Считаю, что сегодня творилась полная ерунда. «Сперс», конечно, хороши в защите, но не настолько же хороши. Надеюсь, кто-нибудь сможет нарезать видео, потому что каждый раз, когда мы играем против хорошей команды, происходит одно и то же. Они просто отказываются свистеть, а потом назначают фолы за касание на другой половине площадки, и это ужасно раздражает, бро.

Мы играем жестко. Мы упорно отрабатываем в защите, а они вознаграждают другую команду фолами за прикосновение. Мы лезем под кольцо, но им все сходит с рук… Каждый раз, когда мы играем против хорошей команды, уровень непоследовательности просто зашкаливает. Я готов принять этот чертов штраф. Кертис [Блэйр], все эти парни с ним, они сегодня были ужасны. Мне все равно. Они могут оштрафовать меня на любую сумму. Это безумие», – подвел итог Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джастина Турпина
