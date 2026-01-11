Судья НБА Билл Кеннеди выбыл на неопределенный срок
Судья НБА получил травму и пропустит неопределенное время.
Арбитр Билл Кеннеди получил растяжение задней поверхности бедра во вчерашнем матче «Орландо» – «Филадельфия» и покинул площадку на каталке.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, Кеннеди выбыл на неопределенный срок, однако есть надежда, что он сможет вернуться до окончания регулярного чемпионата.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости