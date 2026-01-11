Судья НБА Билл Кеннеди выбыл на неопределенный срок

Судья НБА получил травму и пропустит неопределенное время.

Арбитр Билл Кеннеди получил растяжение задней поверхности бедра во вчерашнем матче «Орландо» – «Филадельфия» и покинул площадку на каталке .

По информации инсайдера Криса Хэйнса, Кеннеди выбыл на неопределенный срок, однако есть надежда, что он сможет вернуться до окончания регулярного чемпионата.