Стив Керр: «Повезло, что мама не следит за НБА. А то бы спрашивала про Кумингу»

Мама Стива Керра не следит за баскетболом.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр порадовался тому, что его мама не увлекается баскетболом.

«Пару лет назад мы играли в Вашингтоне, моя мама что-то видела и подумала, что нашим соперником был «Сиэтл». Она так и спросила: «Это «Сиэтл» у вас?» (улыбается). И это ее характеризует – она не следит за НБА . И мне повезло с этим. Мне не приходится беспокоиться о том, что мама позвонит и спросит про Кумингу или нашу ротацию, про стратегию. Моя мама никогда не спрашивает об этом. И что-то мне подсказывает, что Дрэймонду повезло меньше, его мама это делает. Там совсем другая история», – поделился Керр с улыбкой.