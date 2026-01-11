27

Майкл Портер «железно» будет обменян из «Бруклина»

Портер гарантированно покинет «Нетс».

Майкл Портер проводит лучший сезон своей карьеры в составе «Бруклина». Это побуждает «Нетс» рассмотреть возможность выгодно обменять Портера до трэйд-дедлайна в следующем месяце. По словам как минимум одного источника The Athletic в лиге, Портер «железно» будет обменян из команды.

Форвард, выступающий в лиге уже восьмой год, набирает в среднем 25,9 очка за игру, что почти на семь очков больше его предыдущего рекорда в 19 очков. Портер реализует 49% бросков с игры, включая 39,7% трехочковых при рекордных для себя 9,4 попытках за игру.

Некоторые предполагают, что сильная игра Портера приводит к тому, что «Нетс» выигрывают больше, чем им бы хотелось. Учитывая особенно сильный состав игроков на драфте 2026 года, «Бруклин» предпочел бы выбирать как можно выше. На данный момент «Нетс» вошли бы в лотерею драфта с пятыми шансами на получение первого пика.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
