Стив Нэш о проблемах развития баскетбола в США: «У нас действует принцип «заплати, чтобы играть». В Европе же игра бесплатна»
Нэш отметил фундаментальную проблему баскетбола в США.
Прославленный экс-игрок НБА Стив Нэш считает, что существующий в Европе порядок вещей больше способствует развитию баскетболистов, в то время как в США все упирается в финансовый вопрос.
«В Штатах действует принцип «заплати, чтобы играть». Капитализм – это замечательно, но не для развития игроков. В Европе игра бесплатна. Там нет скрытых мотивов, и нет такого, что «нам нужно побеждать, иначе ребенок уйдет в другой клуб». Здесь же все полностью коммерциализировано», – заявил Нэш.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
