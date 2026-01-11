Стив Нэш о проблемах развития баскетбола в США: «У нас действует принцип «заплати, чтобы играть». В Европе же игра бесплатна»

Нэш отметил фундаментальную проблему баскетбола в США.

Прославленный экс-игрок НБА Стив Нэш считает, что существующий в Европе порядок вещей больше способствует развитию баскетболистов, в то время как в США все упирается в финансовый вопрос.

«В Штатах действует принцип «заплати, чтобы играть». Капитализм – это замечательно, но не для развития игроков. В Европе игра бесплатна. Там нет скрытых мотивов, и нет такого, что «нам нужно побеждать, иначе ребенок уйдет в другой клуб». Здесь же все полностью коммерциализировано», – заявил Нэш.