Яннис попросил у Леброна майку и носил ее после игры. Танасису досталась джерси Бронни Джеймса
Яннис получил ценный подарок от Леброна после матча.
«Милуоки» в пятницу одержал гостевую победу над «Лейкерс» (105:101), Яннис Адетокумбо дважды подряд удачно отзащищался против Леброна Джеймса в ключевых владениях.
После завершения встречи Яннис попросил у Леброна его игровую майку. Просьба была удовлетворена.
«Яннис вошел в раздевалку «Бакс» в майке Леброна Джеймса. У его брата Танасиса была майка Бронни Джеймса.
У Янниса уже имелась майка Бронни с предыдущей игры. Видимо, он просто попросил их», – написала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рамоны Шелберн
