Яннис попросил у Леброна майку и носил ее после игры. Танасису досталась джерси Бронни Джеймса

Яннис получил ценный подарок от Леброна после матча.

«Милуоки » в пятницу одержал гостевую победу над «Лейкерс » (105:101), Яннис Адетокумбо дважды подряд удачно отзащищался против Леброна Джеймса в ключевых владениях.

После завершения встречи Яннис попросил у Леброна его игровую майку. Просьба была удовлетворена.

«Яннис вошел в раздевалку «Бакс» в майке Леброна Джеймса. У его брата Танасиса была майка Бронни Джеймса .

У Янниса уже имелась майка Бронни с предыдущей игры. Видимо, он просто попросил их», – написала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.