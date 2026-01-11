Джейсон Кидд был удален в середине первой четверти матча с «Буллс» за споры со Скоттом Фостером

Скотт Фостер удалил Джейсона Кидда.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд был удален в середине первой четверти матча против «Чикаго » (107:125) в субботу после спора с арбитром Скоттом Фостером .

Кидд был недоволен тем, что ему не разрешили использовать челлендж и оспорить решение судьи о нарушении Максом Кристи правила голтендинг. «Даллас » попросил тайм-аут, с которого запускается процедура взятия челленджа, но, вероятно, он был взят слишком поздно, чтобы это случилось.

Кидд спорил с Фостером, который выписал ему два технических, означающих автоматическое удаление. Фрэнк Вогель выступал главным тренером «Далласа» до конца встречи.