Видео
3

Джейсон Кидд был удален в середине первой четверти матча с «Буллс» за споры со Скоттом Фостером

Скотт Фостер удалил Джейсона Кидда.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд был удален в середине первой четверти матча против «Чикаго» (107:125) в субботу после спора с арбитром Скоттом Фостером.

Кидд был недоволен тем, что ему не разрешили использовать челлендж и оспорить решение судьи о нарушении Максом Кристи правила голтендинг. «Даллас» попросил тайм-аут, с которого запускается процедура взятия челленджа, но, вероятно, он был взят слишком поздно, чтобы это случилось.

Кидд спорил с Фостером, который выписал ему два технических, означающих автоматическое удаление. Фрэнк Вогель выступал главным тренером «Далласа» до конца встречи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoЧикаго
судьи
logoДаллас
logoДжейсон Кидд
Скотт Фостер
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 29+9 Деррика Уайта не спасли «Бостон» в матче против «Сан-Антонио», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55» и другие результаты
11 января, 07:00
Джейсон Кидд о потере Энтони Дэвиса: «Ничего страшного, травмы случаются»
10 января, 07:25
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
9 января, 10:16Видео
НБА. 28+11+8 Джулиуса Рэндла помогли «Миннесоте» обыграть «Кливленд», 26+10+8 Купера Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» и другие результаты
9 января, 07:01
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59