Егор Дёмин делал уроки под матчи Джеймса Хардена: «Слежу за его игрой с детства»
Защитник «Бруклина» Егор Дёмин поделился своей историей любви к игре Джеймса Хардена и связанной с этим фотографией.
«После вчерашней игры мама показала мне это фото. Решил поделиться с вами.
Фото называется «делаю уроки под игры Джеймса Хардена»🤣
Джеймс Харден – уникальный талант. Один из лучших игроков в истории по игре в изоляции. Очень сложно против него защищаться.
В общем, слежу за его игрой с детства👀», – написал россиянин.
Дёмин встретился с Харденом на площадке во вчерашнем матче «Бруклина» с «Клипперс», который завершился победой «парусников» – 121:105.
Харден стал самым результативным игроком матча с 31 очком, новичок «Нетс» ответил своими 19 очками.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Дёмина
