Егор Дёмин делал уроки под матчи Джеймса Хардена: «Слежу за его игрой с детства»

Дёмин делал уроки под матчи Хардена: Слежу за его игрой с детства.

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин поделился своей историей любви к игре Джеймса Хардена и связанной с этим фотографией.

«После вчерашней игры мама показала мне это фото. Решил поделиться с вами.

Фото называется «делаю уроки под игры Джеймса Хардена»🤣

Джеймс Харден – уникальный талант. Один из лучших игроков в истории по игре в изоляции. Очень сложно против него защищаться.

В общем, слежу за его игрой с детства👀», – написал россиянин.

Дёмин встретился с Харденом на площадке во вчерашнем матче «Бруклина» с «Клипперс», который завершился победой «парусников» – 121:105.

Харден стал самым результативным игроком матча с 31 очком, новичок «Нетс» ответил своими 19 очками.

