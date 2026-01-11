Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча за попытку ударить Дончича после игры

НБА отстранила защитника «Сакраменто » Денниса Шредера на три матча за попытку ударить звезду «Лейкерс» Луку Дончича после поражения «Кингз» в Лос-Анджелесе 28 декабря.

Дончич и Шредер обменивались колкостями в разные моменты матча. Во время тайм-аута словенец подразнил оппонента, сказав, что тому следовало «подписать тот самый контракт», имея в виду 4-летнее предложение на 82 миллиона долларов от «Лейкерс », от которого немец отказался несколько лет назад.

К концу игры баскетболисты перестали конфликтовать. Но когда Шредер покинул гостевую раздевалку Crypto.com Arena и встретил Дончича в туннеле со стороны скамейки запасных хозяев, то напряжение снова возросло.

Через сорок минут после финальной сирены Шредер набросился на Дончича, сказав ему, что тот не может называть его «сукой» на площадке и делать вид, что все в порядке за ее пределами. НБА установила, что Деннис пытался ударить обидчика.