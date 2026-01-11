28

Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча за попытку ударить Дончича после игры

НБА отстранила защитника «Сакраменто» Денниса Шредера на три матча за попытку ударить звезду «Лейкерс» Луку Дончича после поражения «Кингз» в Лос-Анджелесе 28 декабря.

Дончич и Шредер обменивались колкостями в разные моменты матча. Во время тайм-аута словенец подразнил оппонента, сказав, что тому следовало «подписать тот самый контракт», имея в виду 4-летнее предложение на 82 миллиона долларов от «Лейкерс», от которого немец отказался несколько лет назад.

К концу игры баскетболисты перестали конфликтовать. Но когда Шредер покинул гостевую раздевалку Crypto.com Arena и встретил Дончича в туннеле со стороны скамейки запасных хозяев, то напряжение снова возросло.

Через сорок минут после финальной сирены Шредер набросился на Дончича, сказав ему, что тот не может называть его «сукой» на площадке и делать вид, что все в порядке за ее пределами. НБА установила, что Деннис пытался ударить обидчика.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
дисквалификации
logoЛука Дончич
logoСакраменто
происшествия
logoДеннис Шредер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Что ты сказал, #####?» Дончич попал тяжелейший трехочковый и вступил в перепалку с болельщиком
7 января, 17:44Видео
Лука Дончич получил техническое замечание за случайную пощечину Рону Холланду
31 декабря 2025, 07:22Видео
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
29 декабря 2025, 13:35Видео
Штрафные Кавая, подборы Адамса: у кого в НБА исключительные умения
29 декабря 2025, 11:50
Леброн Джеймс: «Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. Это общее дело»
29 декабря 2025, 11:27
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59