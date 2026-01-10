Фото
Энтони Дэвис 17 раз получал травмы менее чем за год в «Далласе»

Энтони Дэвис постоянно находится в лазарете «Мэверикс».

Центровой «Далласа» Энтони Дэвис получил 17 травм менее чем за год после перехода в «Даллас» и 1 раз выбыл из-за болезни.

Всего на его счету 31 матч за команду с февраля 2025 года.

Бигмен может пропустить минимум 6 недель из-за последних проблем со связками левой руки.

  1. 07.02.2025: Травма живота.

  2. 08.02.2025: Травма приводящих мышц.

  3. 25.03.2025: Травма бедра.

  4. 28.03.2025: Растяжение паховой мышцы.

  5. 01.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

  6. 03.04.2025: Травма приводящих мышц.

  7. 08.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

  8. 10.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

  9. 12.04.2025: Травма приводящих мышц.

  10. 17.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

  11. 28.10.2025: Боль в ахилловом сухожилии.

  12. 29.10.2025: Ушиб ноги.

  13. 11.11.2025: Растяжение икроножной мышцы.

  14. 29.11.2025: Растяжение икроножной мышцы.

  15. 14.12.2025: Растяжение икроножной мышцы.

  16. 19.12.2025: Болезнь.

  17. 25.12.2025: Растяжение паховой области.

  18. 08.01.2026: Травма руки.

