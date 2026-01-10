Энтони Дэвис 17 раз получал травмы менее чем за год в «Далласе»
Центровой «Далласа» Энтони Дэвис получил 17 травм менее чем за год после перехода в «Даллас» и 1 раз выбыл из-за болезни.
Всего на его счету 31 матч за команду с февраля 2025 года.
Бигмен может пропустить минимум 6 недель из-за последних проблем со связками левой руки.
07.02.2025: Травма живота.
08.02.2025: Травма приводящих мышц.
25.03.2025: Травма бедра.
28.03.2025: Растяжение паховой мышцы.
01.04.2025: Растяжение паховой мышцы.
03.04.2025: Травма приводящих мышц.
08.04.2025: Растяжение паховой мышцы.
10.04.2025: Растяжение паховой мышцы.
12.04.2025: Травма приводящих мышц.
17.04.2025: Растяжение паховой мышцы.
28.10.2025: Боль в ахилловом сухожилии.
29.10.2025: Ушиб ноги.
11.11.2025: Растяжение икроножной мышцы.
29.11.2025: Растяжение икроножной мышцы.
14.12.2025: Растяжение икроножной мышцы.
19.12.2025: Болезнь.
25.12.2025: Растяжение паховой области.
08.01.2026: Травма руки.