Энтони Дэвис 17 раз получал травмы менее чем за год в «Далласе»

Энтони Дэвис постоянно находится в лазарете «Мэверикс».

Центровой «Далласа » Энтони Дэвис получил 17 травм менее чем за год после перехода в «Даллас» и 1 раз выбыл из-за болезни.

Всего на его счету 31 матч за команду с февраля 2025 года.

Бигмен может пропустить минимум 6 недель из-за последних проблем со связками левой руки.