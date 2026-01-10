  • Спортс
Марк Дэйгнолт: «Джейлену Уильямсу приходится полагаться на элементы игры, которые не требуют полного диапазона движений правого запястья»

Марк Дэйгнолт прокомментировал статус Джейлена Уильямса.

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс постепенно набирает форму после пропуска начала сезона из-за операции на запястье. Главный тренер Марк Дэйгнолт прокомментировал его текущее состояние.

«Ситуация неидеальна. Ему приходится терпеть и преодолевать трудности. Работать день за днем. Хоть прогресс и не всегда очевиден.

Ему приходится полагаться на элементы игры, которые не требуют полного диапазона движений правого запястья. Помогать нам другими способами. К счастью для нас и для него его универсальность замечательно для этого подходит. В его игре много слоев.

В прошлом матче это было особенно заметно. Игра была тяжелой для всех. Мы пытались совершить камбэк, терпели неудачи, но продолжали стараться. И он стал ключевой частью этого процесса. Отлично отработал в защите. Всегда принимал правильные решения. Прорыв для него.

Все трудности приносят как проблемы, так и возможности. Дело за ним, мы в нем уверены», – заключил Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Клементе Альмансы
