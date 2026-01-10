Грэйди Дик организовал быструю атаку перед выигранным спорным
Грэйди Дик подготовил комбинацию.
Защитник Грэйди Дик организовал быструю атаку «Торонто» в третьей четверти матча с «Бостоном».
Перед спорным Дик нацелил защитника Элайджу Мартина на отрыв и точно сбросил мяч ему на ход, выиграв борьбу у Джейлена Брауна.
«Спасибо Грэйди. Он сказал мне бежать. Я поверил, встал позади Деррика Уайта и сразу стартовал», – прокомментировал эпизод Мартин после игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниэль Мишо
