Грэйди Дик организовал быструю атаку перед выигранным спорным

Грэйди Дик подготовил комбинацию.

Защитник Грэйди Дик организовал быструю атаку «Торонто » в третьей четверти матча с «Бостоном ».

Перед спорным Дик нацелил защитника Элайджу Мартина на отрыв и точно сбросил мяч ему на ход, выиграв борьбу у Джейлена Брауна .

«Спасибо Грэйди. Он сказал мне бежать. Я поверил, встал позади Деррика Уайта и сразу стартовал», – прокомментировал эпизод Мартин после игры.