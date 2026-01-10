Видео
Грэйди Дик организовал быструю атаку перед выигранным спорным

Грэйди Дик подготовил комбинацию.

Защитник Грэйди Дик организовал быструю атаку «Торонто» в третьей четверти матча с «Бостоном».

Перед спорным Дик нацелил защитника Элайджу Мартина на отрыв и точно сбросил мяч ему на ход, выиграв борьбу у Джейлена Брауна.

«Спасибо Грэйди. Он сказал мне бежать. Я поверил, встал позади Деррика Уайта и сразу стартовал», – прокомментировал эпизод Мартин после игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниэль Мишо
