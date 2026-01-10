Мо Вагнер должен вернуться на площадку после года реабилитации в матче «Орландо» против «Нового Орлеана»
Мо Вагнер завершил реабилитацию.
28-летний центровой «Мэджик» Мо Вагнер не играл с декабря 2024 года из-за разрыва передней крестообразной связки.
Вагнер должен дебютировать в сезоне-2025/26 в матче против «Нового Орлеана».
Бигмен набирал 12,9 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи за 18,8 минуты в среднем в 30 матчах прошлого чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости