Мо Вагнер должен вернуться на площадку после года реабилитации в матче «Орландо» против «Нового Орлеана»

Мо Вагнер завершил реабилитацию.

28-летний центровой «Мэджик» Мо Вагнер не играл с декабря 2024 года из-за разрыва передней крестообразной связки.

Вагнер должен дебютировать в сезоне-2025/26 в матче против «Нового Орлеана».

Бигмен набирал 12,9 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи за 18,8 минуты в среднем в 30 матчах прошлого чемпионата.