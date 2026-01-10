«Майами» является одним из реальных претендентов на Джа Морэнта
«Хит», скорее всего, будут участвовать в переговорах по Джа Морэнту.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оказался доступен на рынке обменов. Инсайдер Джейк Фишер прокомментировал текущую ситуацию с интересом к игроку.
«Миннесота», «Майами» и «Сакраменто» обычно упоминаются в качестве претендентов на игрока. Но «Тимбервулвз» и «Кингз» не собираются бороться за него.
По информации источников, в «Хит» действительно обсуждали возможность возвращения Морэнта на прежний звездный уровень в системе клуба», – заявил Фишер.
Ведущие подкаста Locked On Grizzlies заявили, что «Мемфис» может удовлетворить предложение из истекающего контракта Терри Розира, форварда Симоне Фонтеккьо и центрового Келела Уэйра или форварда Хайме Хакеса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dru
