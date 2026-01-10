У Монте Морриса разрыв латеральной коллатеральной связки, защитник «Олимпиакоса» пропустит 3-4 недели

Монте Моррис выбыл примерно на месяц.

Американский разыгрывающий «Олимпиакоса » Монте Моррис получил травму в матче с «Баварией». Защитнику диагностирован разрыв латеральной коллатеральной связки левого колена. Моррис пропустит 3-4 недели.

Греческому клубу уже приходится обходиться без травмированных Кинана Эванса (левая нога), Мустафы Фалля (левое колено), Шакила Маккиссика (бедро) и Франка Ниликины (нога).