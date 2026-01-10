Трэй Янг об обмене: «Хотел помочь обеим командам и не доводить дело до своей опции, когда «Атланта» могла остаться ни с чем»

Трэй Янг поделился деталями перехода в «Вашингтон».

Разыгрывающий Трэй Янг оказался в «Уизардс» в результате обмена из «Хоукс».

«Агент сообщил мне об этой возможности. Они с генменеджером Онси Салехом начали работать над ней несколько недель назад.

Я узнал, что в «Вашингтоне » работают люди, которых я знаю, которые знакомы со мной с юности. Дальше решение стало простым. После всей этой ерунды вокруг хочется сотрудничать с теми, кто тебя знает.

Хотел помочь обеим командам. Не доводить дело до моей летней опции, потому что «Атланта » в этом случае могла остаться ни с чем.

Хотел попробовать, как все будет в первой половине сезона. Когда мы с Кристапсом Порзингисом оба оказались травмированы, стало ясно, что время пришло. Джейлен Джонсон отжигал, а я всегда стараюсь ему помочь. Всегда хотелось уйти, как подобает.

Сейчас постараюсь взять все от текущей ситуации. Познакомиться с городом. Кто знает, что будет дальше. У нас здесь хороший шанс. Мне нравится фронт-офис, парни из Оклахомы, новые лица. Но я хочу узнать все получше, прежде чем говорить о будущем», – заключил Янг.