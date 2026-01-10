Пол Пирс о своем моменте «добро пожаловать в НБА»: «Грант Хилл уничтожил меня. До слез после матча»

Пол Пирс рассказал о первом шоке в НБА.

Знаменитый форвард Пол Пирс снова рассказал, каким был его момент «добро пожаловать в НБА ». Баскетболист был выбран 10-м на драфте-1998.

«Это был Грант Хилл . Всегда это повторяю. Он меня просто уничтожил. Я вообще старался подражать ему. Следил за ним со школы. Думал, что готов с ним потягаться. Взять его в защите.

До этого у меня никогда не было подобного опыта. Всегда было ощущение, что я хотя бы создаю какие-то проблемы в защите. Против него у меня не получилось ничего, никакого контроля. Он ловил меня на любое движение. Показы броска, проходы, паузы. Черт побери. До слез после матча. Задумался, есть ли у меня вообще будущее в лиге.

Бывает, что бросают через твою руку, но ты понимаешь, что отработал, просто у соперника идет игра. Тут был другой случай. Ему все давалось максимально просто.

После матча все уже приняли душ и ушли, а я все еще сидел в майке в раздевалке», – посмеялся Пирс.