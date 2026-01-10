  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пол Пирс о своем моменте «добро пожаловать в НБА»: «Грант Хилл уничтожил меня. До слез после матча»
4

Пол Пирс о своем моменте «добро пожаловать в НБА»: «Грант Хилл уничтожил меня. До слез после матча»

Пол Пирс рассказал о первом шоке в НБА.

Знаменитый форвард Пол Пирс снова рассказал, каким был его момент «добро пожаловать в НБА». Баскетболист был выбран 10-м на драфте-1998.

«Это был Грант Хилл. Всегда это повторяю. Он меня просто уничтожил. Я вообще старался подражать ему. Следил за ним со школы. Думал, что готов с ним потягаться. Взять его в защите.

До этого у меня никогда не было подобного опыта. Всегда было ощущение, что я хотя бы создаю какие-то проблемы в защите. Против него у меня не получилось ничего, никакого контроля. Он ловил меня на любое движение. Показы броска, проходы, паузы. Черт побери. До слез после матча. Задумался, есть ли у меня вообще будущее в лиге.

Бывает, что бросают через твою руку, но ты понимаешь, что отработал, просто у соперника идет игра. Тут был другой случай. Ему все давалось максимально просто.

После матча все уже приняли душ и ушли, а я все еще сидел в майке в раздевалке», – посмеялся Пирс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoНБА
logoГрант Хилл
logoПол Пирс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс об обмене Трэя Янга: «Атланта» – посредственная организация, которую не уважают из-за владельцев. У них не будет титула при моей жизни»
10 января, 13:25
Пол Пирс: «Янниса беспокоит то, как о нем будут думать. Он хочет всем нравиться»
10 января, 07:16
Пол Пирс считает, что Виктор Вембаньяма не должен был соглашаться выходить со скамейки: «Какую суперзвезду вы видели, которая бы так делала?»
30 декабря 2025, 12:35
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59