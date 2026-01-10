  • Спортс
1

Стив Керр о снижении количества потерь: «Хороший жизненный урок – просто игнорировать проблемы, словно их нет. Счастье в неведении»

Стив Керр расказал о тренерском ноу-хау.

«Уорриорз» совершили всего 28 потерь за последние 3 матча. Главный тренер Стив Керр уже некоторое время перестал поднимать этот вопрос с командой, запретив слово «потери».

«Больше не возвращаюсь к этому. Никаких записей. Полное игнорирование. Засунули голову в песок как страусы. Решил сделать это пару недель назад.

Такое же было в 2022 году после серии с «Мемфисом». Тоже теряли мяч направо и налево. Отсматривали записи, упирали на это. Ничего не помогало. Просто перестали об этом говорить, это сработало.

Хороший жизненный урок. Надо просто игнорировать все проблемы. Не признавать их. Не смотреть в зеркало. Счастье в неведении», – шутливо признался Керр.

«Голден Стэйт» победил в 7 из 10 последних матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
