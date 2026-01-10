Джулиус Рэндл о карьере тренера: «Сошел бы с ума, имея дело с 15 версиями себя»

Джулиус Рэндл не видит себя в тренерской роли.

31-летний форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл рассказал, что не намерен заниматься тренерской работой после окончания игровой карьеры.

«Если бы мне пришлось иметь дело с кем-то вроде меня каждый день, с 15 версиями меня, я бы сошел с ума.

Своенравные, эмоциональные люди. Каждый день что-то новое. То хороший день, то плохой. Стараюсь быть спокойным, но столько разных характеров, разной динамики взаимоотношений. Разные люди со своими целями, личными заскоками. И нужно понять, как собрать все это в одну команду, всех мотивировать.

Такой головной боли мне не нужно», – открестился баскетболист.