Грант Уильямс должен вернуться после разрыва крестообразной связки в матче с «Чикаго»

Грант Уильямс близок к возвращению на паркет.

Форвард «Шарлотт» Грант Уильямс получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и не играл с ноября 2024 года. Баскетболист должен вернуться на площадку в игре с «Чикаго».

Уильямс провел всего 45 матчей за «Хорнетс», набирая 12,6 очка, 5,1 подбора и 2,9 передачи в среднем.