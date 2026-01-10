Грант Уильямс должен вернуться после разрыва крестообразной связки в матче с «Чикаго»
Грант Уильямс близок к возвращению на паркет.
Форвард «Шарлотт» Грант Уильямс получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и не играл с ноября 2024 года. Баскетболист должен вернуться на площадку в игре с «Чикаго».
Уильямс провел всего 45 матчей за «Хорнетс», набирая 12,6 очка, 5,1 подбора и 2,9 передачи в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости