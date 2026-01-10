Велимир Перасович: «Начали игру с «Самарой» энергично, но без концентрации. Много ошибаемся и бываем не сфокусированы»

Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа.

УНИКС крупно обыграл «Самару» в гостях – 105:80.

В матче дебютировал американский защитник Тайрон Брюэр. На его счету 17 очков, 7 подборов, 4 перехвата и 2 передачи.

«Считаю, мы начали игру энергично, но без концентрации. В первой половине не смогли добиться существенного преимущества, но во второй – проявили агрессивность. Результатом этого стали 29 потерь мяча у соперника. А в третьей четверти мы окончательно переломили ход игры.

С такими интенсивностью и качеством, которые у нас есть, мы можем чего-то добиться. Однако отмечу, что временами мы много ошибаемся и бываем не сфокусированы. В матчах с гораздо более сильными противниками за это можно поплатиться», – рассудил главный тренер казанцев Велимир Перасович .