Джи Джи Джексон о возможном обмене Джа Морэнта: «Не могу сказать, что не ожидал этого»

Игроки «Мемфиса» поддерживают Джа Морэнта.

По информации инсайдеров, «Мемфис» готов рассматривать возможность обмена разыгрывающего Джа Морэнта в это трансферное окно. У защитника был конфликт с главным тренером Туомасом Иисало и фронт-офисом. Однако сам баскетболист и его лагерь предприняли усилия, чтобы вернуться к полноценному сотрудничеству с клубом.

«Не могу сказать, что не ожидал этого. Но надеялся, что все уладится само собой, и он вернется к нам на площадку.

Пока у меня нет никакой реакции. Он с нами в тренировочном комплексе, улыбается, не обращает внимания на слухи», – поделился форвард Джи Джи Джексон.

Туомас Иисало подтвердил, что отсутствие Морэнта в составе связано с прежней травмой, и у баскетболиста нет проблем с восстановлением или рецидивом.