Сергей Козин о поражении «Пари НН»: «Смогли показать характер, были рядом, но пока не удается покорить эту вершину»
«Пари НН» уступил «Уралмашу» у себя дома.
«Пари НН» не смог открыть счет победам в матчах против «Уралмаша» у себя дома. Команда уступила – 73:76.
«Нижний» проиграл все 10 очных встреч в Лиге ВТБ.
«Мы ужасно начали игру, первая половина была неудачной – 11 потерь. Этим и подарили «Уралмашу» преимущество. Но в какой-то момент смогли показать характер и вышли вперед на 3 очка. Однако в решающий момент упустили 3 подбора, которые стоили нам победы. Были рядом, но, к сожалению, нам пока не удается покорить эту вершину», – заключил главный тренер Сергей Козин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
