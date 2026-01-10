  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Козин о поражении «Пари НН»: «Смогли показать характер, были рядом, но пока не удается покорить эту вершину»
Сергей Козин о поражении «Пари НН»: «Смогли показать характер, были рядом, но пока не удается покорить эту вершину»

«Пари НН» уступил «Уралмашу» у себя дома.

«Пари НН» не смог открыть счет победам в матчах против «Уралмаша» у себя дома. Команда уступила – 73:76.

«Нижний» проиграл все 10 очных встреч в Лиге ВТБ.

«Мы ужасно начали игру, первая половина была неудачной – 11 потерь. Этим и подарили «Уралмашу» преимущество. Но в какой-то момент смогли показать характер и вышли вперед на 3 очка. Однако в решающий момент упустили 3 подбора, которые стоили нам победы. Были рядом, но, к сожалению, нам пока не удается покорить эту вершину», – заключил главный тренер Сергей Козин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
Сергей Козин
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
