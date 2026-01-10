Ростислав Вергун: «Концовка и качество баскетбола «Уралмаша» оставляют желать лучшего»
Ростислав Вергун не был доволен победой над «Пари НН».
«Уралмаш» прервал серию из 10 поражений в гостевой игре с «Пари НН» (76:73). Команда чуть не упустила победу в концовке, позволив хозяевам выйти вперед в 4-й четверти, но трехочковый Айзейи Риза все-таки принес им победу.
«Уралмаш» повел 10-0 в истории противостояний с «Нижним Новгородом» и взял планку в 9000 очков в Лиге ВТБ.
«Я не буду нас поздравлять с такой победой. Концовка и качество баскетбола оставляют желать лучшего, но мы счастливы порадовать болельщиков долгожданной победой», – заявил главный тренер Ростислав Вергун. Будущее специалиста в команде под угрозой, одним из претендентов на его место считается покинувший «Локо» Антон Юдин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
