Кристапс Порзингис о европейском проекте НБА: «Нет ничего лучше жизни в Европе. Комфорт за пределами баскетбола и игра перед лучшими фанатами»

Кристапс Порзингис не исключает выступления в Европе.

Латвийский центровой «Атланты» Кристапс Порзингис прокомментировал свое отношение к возможной карьере в Европе.

«Люблю европейский баскетбол. Люблю Евролигу.

Слышал, что НБА будет в Европе, не знаю, как это будет выглядеть, но будет интересно. Почему нет?

Нет ничего лучше жизни в Европе. В городах вроде Афин, Барселоны, Мадрида.

Столько отличных мест, комфортная жизнь за пределами баскетбола и игра перед лучшими фанатами. «Партизан» в Белграде, «Црвена Звезда». Красивый город, безумные болельщики.

Сейчас тяжело сказать, как НБА сработает там. Здесь модель показывает себя отлично. В Европе уже есть Евролига, большое наследие и история. Клубы, соперничества.

Не знаю, насколько удастся новой лиге, скажем, добиться успеха в Манчестере, из того что я слышал. Насколько там придется к месту баскетбол. Это футбольный город.

Но в НБА умные люди», – заключил Порзингис.