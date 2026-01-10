  • Спортс
Бывший скаут «Лейкерс»: «Не верю в способность Роба Пелинки собрать чемпионскую команду вокруг Луки Дончича»

Бывший скаут «Лейкерс» раскритиковал фронт-офис клуба.

Один из бывших сотрудников скаутского отдела «Лейкерс» прокомментировал перспективы команды.

«Работал с Робом Пелинкой. Не верю в его способность собрать чемпионскую команду вокруг Луки Дончича. Им нужен другой управленец, если они хотят взять перстни в эпоху Луки. Надеюсь, что Мэджик Джонсон прояснил этот момент Марку Уолтеру.

Состав этого года настолько криво собран вокруг Луки, Леброна и Остина Ривза, что у меня глаза слезятся. Роб просто не понимает, как построить чемпионский коллектив. Хранить место под потолком и драфт-пики 2026-27 вместо двусторонних игроков сейчас, когда это трио играет так здорово? Это точно Роб, которого я знаю.

Парень говорит, что выменивает тех, кто влияет на результат. Но он не понимает даже суть этого понятия. Если бы он разбирался, у него были бы Майлз Тернер и Бадди Хилд к Леброну и Энтони Дэвису в 2023 году и титул», – заявил скаут.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Daily
