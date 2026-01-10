Доходы от билетов на матч баскетбольного «Партизана» против «Олимпиакоса» пойдут на помощь футбольной команде

«Партизан» проведет необычную акцию.

Баскетбольное отделение «Партизана » поможет футбольной команде пройти финансовый мониторинг УЕФА. Клуб сообщил, что этой цели послужат доходы от проданных билетов на матч Евролиги против «Олимпиакоса » 14 января.

Игра пройдет на арене Aleksandar Nikolic Hall.