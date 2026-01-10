  • Спортс
Доходы от билетов на матч баскетбольного «Партизана» против «Олимпиакоса» пойдут на помощь футбольной команде

«Партизан» проведет необычную акцию.

Баскетбольное отделение «Партизана» поможет футбольной команде пройти финансовый мониторинг УЕФА. Клуб сообщил, что этой цели послужат доходы от проданных билетов на матч Евролиги против «Олимпиакоса» 14 января.

Игра пройдет на арене Aleksandar Nikolic Hall.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
