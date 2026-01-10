Саша Везенков стал MVP 21-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 21-х матчей турнира.
Самым ценным игроком 21-го тура Евролиги стал форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков.
Его команда справилась дома с «Баварией» (95:80). Везенков набрал 25 очков, 3 подбора, 4 передачи и 1 перехват, реализовав 8 из 10 двухочковых, 2 из 2 трехочковых и 3 из 3 штрафных бросков.
Форвард вышел на единоличное 2-е место (17) по количеству подобных наград, обойдя Нандо Де Коло (16) и уступая только Шейну Ларкину (19).
Это третья награда Везенкова в текущем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
