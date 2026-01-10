Форвард Келан Мартин продолжит карьеру в «Мурсии»

«Мурсия» подписала Келана Мартина.

Испанская «Мурсия » официально сообщила о подписании 30-летнего американского форварда Келана Мартина (196 см).

Мартин отыграл 3 года в НБА, проведя 96 матчей за «Индиану», «Миннесоту» и «Бостон».

В прошлом сезоне он выступал в Турции, набирая 9,8 очка и 2 подбора за 19,7 минуты в среднем за «Бешикташ» в национальном чемпионате.

Мартин присоединился к «Мурсии» до конца текущего сезона.